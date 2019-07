Tidenes beste halvår for norsk sjømateksport

innenriks

I løpet av årets seks første måneder har det vært en nedgang i volum på 13 prosent og en økning i verdi 3,1 milliarder kroner, tilsvarende 7 prosent, målt mot samme periode i fjor, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

– Norge har aldri før eksport sjømat for så store verdier i et halvår. Norsk laks står for omtrent to tredeler av verdiveksten dette halvåret, og vi ser også en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten, sier Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Første halvår ga sterk vekst for laks. I løpet av perioden ble det eksportert 506.000 tonn laks for 34,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 5 prosent målt i volum, mens verdiveksten var på 2,1 milliarder kroner, tilsvarende 6 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Vi har hatt en sterkere produksjonsvekst av laks første halvår enn det som var forventet ved starten av året. Samtidig har vi hatt en etterspørselsvekst, spesielt fra EU og Asia. Etterspørselsveksten, sammen med en svak krone, forklarer dermed hvorfor vi også har hatt en prisvekst, samtidig som volumene har økt, sier Gangsø

Det var samtidig en sterk verdiøkning for eksport av ørret, kongekrabbe og makrell, hvor makrelleksporten har hatt sitt sterkeste første halvår noensinne.

I juni eksporterte Norge 163.000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Volumet falt med 19 prosent, men verdien er på samme nivå som på samme tid i fjor.

