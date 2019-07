Erstatning til fiskeoppdrettere etter algeoppblomstring

innenriks

Nær 8,2 millioner laks er døde som følge av «dødsalgene» i Nordland og Troms. Det har ført til tap på flere hundre millioner kroner for de rammede oppdrettsselskapene.

Nå lar fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) lakseoppdrettere øke produksjonen over de neste fem årene.

– Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

I dag har oppdretterne en maksgrense for hvor mye fisk de kan ha i merdene. Nå kan imidlertid de rammede, basert på dokumentert tap i tonn, øke produksjonen slik at de kan ta igjen inntil 60 prosent av tapet.

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Ifølge Fiskeridirektoratet førte algeoppblomstringen til at 4,2 millioner laks døde i Nordland, og 4 millioner i Troms. Til sammen gikk 13.432 tonn tapt. Det tilsvarer en markedsverdi på drøyt 800 millioner kroner, skriver E24.

