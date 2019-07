Aurland: Berget bobil i løse lufta

innenriks

Parets bobil sto luftig parkert halvveis utenfor veien, da de ringte etter hjelp via Adac-sentralen, som tilsvarer NAF i Tyskland, ved 15-tiden fredag.

– De hadde parkert og trillet bakover, og rakk antakelig ikke å reagere før bilen stoppet av seg selv av veikanten, sier Frydenlund til NTB.

Det var Sogn Avis som først omtalte saken.

Under bobilen, som var parkert halvveis til Stegastein ved utkikkspunktet Ås, var det to og en halv meter rett ned, og deretter en stupbratt skråning.

Mange turister drar til Stegastein som av reiselivsaktører beskrives som et «perfekt sted for gode feriebilder» og med en utsikt som «tar pusten fra de fleste». For det tyske ekteparet ble det nok for mye av det gode.

Frydenlund forklarer at også det tyske ekteparet var ganske skjelvne da han kom, men etter litt rigging, vinsjing og bygging med klosser, så fikk han bobilen trygt tilbake på veien.

– Oppi de bakkene der er jeg omtrent daglig. Er det ikke utforkjøringer, så er det brems- og motorfeil. Det er ikke mange som er godt forberedt på hva som møter dem, sier bilbergeren som jobber for Vang autoservice avdeling Lærdal.

Frydenlund er glad det tyske ekteparet bare slapp med skrekken, og sier at bildet av bobilen utenfor veien kanskje være til skrekk og advarsel for andre.

