Danmark: To nordmenn omkom i sammenstøt med tog

innenriks

De to satt i en norskregistrert personbil med totalt to voksne og to barn, opplyser Østjyllands politi i en pressemelding.

De andre personene som satt i bilen er utenfor livsfare, men er innlagt på sykehus.

– De er skadd, men ikke alvorlig, sier politiinspektør Brian Voss Olsen til NTB.

Etterforskning

Politiinspektøren sier at ulykken blir etterforsket, og at det lørdag ettermiddag gjøres undersøkelser av havarikommisjonen, som er standard ved en slik ulykke.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Bilder fra ulykkesstedet viser at bilen ligger på siden på toglinjen, flere meter fra veien.

Ingen passasjerer på toget kom til skade, ifølge politiet, som opplyser at de jobber med å kontakte norske myndigheter om saken.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos opplyser overfor NTB at Kripos har vært involvert i varsling av pårørende.

Åpnet i april

Det var 11-tiden politiet fikk melding om at en personbil og et tog på letbanen hadde kollidert i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland. Trustrup ligger 13 kilometer sørvest for Grenaa som er endestasjon på letbanestrekningen, som går fra Aarhus til Grenaa.

Strekningen der ulykken skjedde åpnet i slutten av april. Ifølge lokalavisen Aarhus er det ikke noen bom som går ned ved baneovergangen når toget kommer, men det er blinkende lys ved overgangen.

Dansk letbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.

Politiinspektør Voss Olsen beskriver området der ulykken skjedde som «ute på landet» og med liten trafikk.

(©NTB)