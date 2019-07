Mann til sykehus med hodeskader etter mulig voldshendelse i Stavanger

innenriks

Mannens skadeomfang er foreløpig ikke kjent.

Politiet etterforsker saken og leter etter en gjerningsperson.

– Det er et vitne som har kommet over fornærmede og varslet oss. Vi tror at hendelsen har skjedd utendørs, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Vi har gode spor i forbindelse med videre etterforskning, fortsetter Hillveg.

Det var ved 20-tiden politi og ambulanse rykket sammen ut til en leilighet på Eiganes etter å ha fått melding om en voldshendelse.

