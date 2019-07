Nordnorske reker inntar Sørlandet

innenriks

Før sommerne lå det an til at det kunne bli import av reker fra utlandet, men foreløpig har ikke fisket vært så dårlig at det ble nødvendig, skriver Fædrelandsvennen. I stedet har sørlendingene blitt utsatt for en ny «import», nemlig reker fra Nord-Norge. det har bidratt til prispress i sør.

– Normalt skulle jeg fått 150 kroner per kilo. I stedet er prisen på 130 kroner. Årsaken er rekene som kommer fra nord som gjør at det er bra med reker på markedet, sier rekefisker Lennart Danielsen i Mandal. Han er likevel rimelig fornøyd med mengden, kvaliteten og prisen på fangsten.

– Det er tålelig bra. Jeg vil si at vi opplever en normal sommer.

Daglig leder Erlend Grimsrud for Fiskerlaget Sør sier det i år er færre båter på rekefiske i Skagerrak enn normalt. Han anslår at det er 120 båter, mens det vanlige er rundt 180. Mange har prøvd seg på andre arter i år.

– Det hjelper jo på dem som fisker reker, sier Grimsrud.

(©NTB)