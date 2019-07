Farevarsel senket til gult for Veslemannen

innenriks

Dermed er den foreløpig 13. evakueringen av beboerne under fjellpartiet over for denne gang.

Det har ikke gått større skred fra fjellpartiet tirsdag. Nysnøen som kom onsdag og torsdag forrige uke er nå smeltet, men det ligger fremdeles snø igjen i snøfonna over Veslemannen.

Værvarslet melder tørt og relativt varmt vær de kommende dagene, noe som vanligvis stabiliserer fjellpartiet enda mer, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som på bakgrunn av dette setter farenivået ned til gult.

Bevegelsene i det øvre området av fjellet vært omtrent 9 centimeter per døgn, nedre del har vært tilnærmet konstant siden det ble varslet rødt farenivå, men er også svakt avtagende med omkring 1,3 centimeter per døgn, opplyser NVE tirsdag kveld.

Farenivået baserer seg på de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år har sesongen for økte bevegelser startet tidligere enn normalt, noe som tilsier at fjellpartiet er svært svekket.

Søndag for en uke siden ble beboerne evakuert fram til tirsdag, etter at farevarselet ble hevet fra oransje til rødt. Søndag formiddag måtte de evakuere på nytt, noe som var 13. gang siden 2014 at farenivået ble satt til rødt.

