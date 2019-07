Studie: Å spise fisk gir bedre sædkvalitet

innenriks

Det sier professor og overlege Ulla Breth Knudsen ved Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens til DR.

Sammen med to kolleger har Knudsen analysert 16 internasjonale studier som undersøker sammenhengen mellom å spise fisk og kvaliteten på sæd.

Mer fisk i hverdagen kan komme alle menn til gode, men spesielt om man har fertilitetsproblemer bør man spise laks, torsk og makrell.

En undersøkelse av danske menns sæd viser at kun 20 prosent har optimal sædkvalitet, vurdert ut fra antall sædceller og cellenes bevegelighet og utseende.

– Nå har vi god grunn til å si at man både får bedre sædkvalitet, og at det er større sjanse for at et par blir gravide dersom mannen spiser fisk. Enkelte studier tyder også på at det er lurt at både mannen og kvinnen spiser fisk, sier Knudsen.

Liker man ikke fisk, kan man også ty til omega 3-tabletter, ifølge Knudsen.

