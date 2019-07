To stasjoner på Dovrebanen stengt for trafikk

innenriks

Kvart over fire onsdag ettermiddag meldte politiet i Innlandet om at det brant i et godstog på Fokkstua stasjon. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Toget er et godstog, og det ble satt i gang undersøkelser for å finne ut om det var eksplosjonsfare. Til VG og Dagbladet opplyser politiet ved 17-tiden at kun lokføreren var om bord da brannen brøt ut, og at han skal være uskadd. Det er stengt for trafikk mellom Dombås og Hjerkinn, opplyser Bane Nor. Også lenger ned på Dovrebanen er Lillehammer stasjon stengt for togtrafikk.

Det er to tog som er direkte berørt av strømstansen som ble meldt inn klokken 16.09 onsdag.

– Det er strømløst mellom Lillehammer og Fåberg. Vi har folk på stedet som feilsøker, men de har ikke funnet feilen, eller noen prognose på hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Over én time etter at Bane Nor fikk melding om strømstansen, er passasjerene fremdeles om bord i togene.

– Vi jobber med alternativ transport for alle berørte tog, men vi har ennå ingen konkrete løsninger per nå, opplyser pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

(©NTB)