Tyske fiskesmuglere tatt i stor tolleraksjon i Oslo

– Tolletaten tar fiskesmugling på alvor, men aksjonen i helga viste at det er stort behov for kontroll av turisters utførsel av fisk, sier inspektør Jan Brødreskift ved ressurskontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Midt i en pressemelding.

På Hjortneskaia i Oslo lørdag, hvor Kiel-ferja går til Tyskland, ble fem tyske fisketurister tatt for å forsøke å ta med seg 205 kilo fisk over tillatt kvantum. Det resulterte i en bot på hele 81.000 kroner. Søndag fikk to tyskere en bot på 32.000 kroner for å ha hatt med seg 80 kilo for mye fisk.

Alle passasjerene måtte i tillegg kjøpe ny fergebillett, opplyser direktoratet.

Turister har anledning til å kjøpe fiskevarer for inntil 5.000 kroner å ta med seg ut av landet, og de skal være kjøpt fra en godkjent fiskehandler.

– En av de kontrollerte kunne forevise kvittering for kjøp av 70 kilo fiskefilet. Kvitteringen var imidlertid skrevet ut av et begravelsesbyrå – og det var ikke gravlaks det var snakk om, sier Brødreskift.

Fra 1. januar i fjor ble det innført nytt regelverk for turistfiskenæringen. Utførselskvoten ble endret fra 15 kilo fisk og fiskevarer til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og til 10 kg for alle andre.

I april i år ble bøtene for fiskesmugling doblet til 8.000 kroner – i tillegg til 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

