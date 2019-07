Byrådet i Oslo ville ha 80 kroner per bompassering i rushtiden

innenriks

Det viser dokumenter fra forhandlingene om Oslopakke 3, som VG har fått tilgang til.

Nå reagerer flere av politikerne som deltok i forhandlingene på det de oppfatter som en ny bompengeretorikk fra byrådet og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter bompengeopprøret. I slutten av mai sa Johansen til VG at «Realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger».

Byrådslederkandidat for Høyre, Eirik Lae Solberg, mener byrådet har drevet med dobbeltkommunikasjon og anklager dem for å snu kappen etter vinden.

– Byrådet ønsket å presse opp bomtakstene betydelig høyere enn det som ble resultatet. Det står i sterk kontrast til byrådslederens siste uttalelser om at det er uaktuelt å øke bomtakstene. De har en helt annen oppfatning nå etter bompengeopprøret enn tidligere, sier Lae Solberg til VG.

Raymond Johansen avviser ikke at byrådet gikk inn for en bomtakst på mer enn 80 kroner i Osloringen, men fyrer av tilbake mot Høyres iver etter å finansiere ny E18 med bompenger:

– Når det gjelder dobbeltkommunikasjon skal vi lytte nøye når Eirik Lae Solberg snakker. Nå ønsker han mindre bompenger, men i forhandlingene ville han ha mest mulig på ny E18. Vi ble enige om et kompromiss, men dessverre løp Høyre raskt til Frp i regjeringen og fikk gjennomslag for bompengeeksplosjonen som nå kommer på E18, skriver Johansen i en epost til VG.

Johansen minner også om at han selv ikke satt og forhandlet om de nye bomtakstene, selv om han er politisk ansvarlig for disse.

