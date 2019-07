Barn alvorlig skadd i påkjørsel i Dyreparken i Kristiansand

innenriks

Meldingen om ulykken kom litt etter klokka 10.30 fredag.

Klokken 13 skriver akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansand på Twitter at barnet er alvorlig skadd og at tilstanden er uavklart. Ifølge Fædrelandsvennen er barnet sendt til Oslo universitetssykehus.

Det andre barnet betegnes som uskadd.

Ifølge politiet var de to barna involvert i en arbeidsulykke med et motorkjøretøy inne på området Abra Havn.

Administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, opplyser til Fædrelandsvennen at to barn er blitt skadd i ulykken og at et av parkens elektriske kjøretøy var involvert.

– Vi har opprettet et pårørendesenter for de pårørende og andre som var involvert og så det som skjedde. Vårt fokus er å ta oss av de involverte besøkende og ansatte, sier Aamot.

Ifølge avisen er Arbeidstilsynet varslet ettersom politiet anser ulykken som en arbeidsulykke.

Ifølge NRK er barna tre og seks år gamle. Det er det yngste barnet som ble fløyet til sykehus.

