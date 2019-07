Norwegian til værs – Storebrand dagens taper på børsen

innenriks

Torsdag ble det klart at Bjørn Kjos gir seg som Norwegian-sjef, og aksjen gikk ned hele 12,6 prosent. Dagen etter tar selskapet igjen noe av nedgangen. Selskapet ble fredagens vinner blant de mest omsatte selskapene.

Den midlertidige konsernsjefen Geir Karlsen sier til Finansavisen at selskapet er i samtaler om samarbeid og at en avtale kan være bare en uke unna.

Aksjeanalytiker Karl-Johan Molnes i Norne Securities mener Norwegian går ut med gode nyheter for å sende aksjen opp.

– Dette er det samme som de har gjort før: de lover ting. Men de må faktisk endre på ting, sier Molnes til E24.

Samlet nedgang

Storebrand ble fredagens taper. Selskapet la fredag fram et kvartalsresultat som var noe svakere enn i fjor.

Øverst på omsetningslisten finner vi Equinor, som sank 1,4 prosent til 172 kroner. Neste selskap på listen var Aker BP, som økte med 1,9 prosent. Gjensidige Forsikring var tredje mest omsatt og steg 4,6 prosent.

Denne uken har hovedindeksen opplevd en samlet nedgang på 0,4 prosent, inkludert dagens nedgang.

Energisektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 0,7 prosent. I positiv retning var det råvaresektoren som markerte seg, med en oppgang på 1,3 prosent.

Prisen på nordsjøolje er 66,78 dollar per fat fredag ettermiddag, en prisøkning på 26 cent. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 60,33 dollar, som gir en økning på 13 cent.

Styrket krone mot euro

Fredag styrket kronen seg med 0,1 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,62 kroner. Kronen svekket seg med 0,2 prosent mot amerikanske dollar, noe som betyr at 1 dollar koster 8,55 kroner. Denne uken har kronen styrket seg 0,1 prosent mot euroen og 0,06 prosent mot dollaren.

Så langt hadde Wall Street hatt en fin start på dagen. Rundt klokken 17.30 var den brede indeksen Standard & Poor 500 opp 0,2 prosent, mens industriindeksen Dow Jones hadde steget 0,5 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,3 prosent.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,08 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris klatret 0,2 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å falle 0,1 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo steg 0,2 prosent, mens Hongkong-børsen endte opp 0,1 prosent.

(©NTB)