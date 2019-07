Stadig flere i Bærum søker om å få bygge eget basseng

innenriks

Fra 1. juli i 2017 til 1. juli i 2018 mottok kommunen 17 søknader om svømmebasseng. Året etter var antallet steget til 29, skriver Budstikka.

Bygningssjef i Bærum kommune, Alexander Hexeberg Dahl forteller at dersom alt er i tråd med reguleringsplanen, og bassenget er i henhold til lovverket, så skal det ikke mye til for å få tillatelse til å bygge et basseng.

Prisene for å holde bassenget i drift er heller ikke avskrekkende, ifølge bransjen.

– Nå koster det ikke mer enn 500 kroner i måneden for å holde 28 grader i vannet fra mai til september. Bassengene trenger heller ikke like mye vedlikehold som de gjorde før i tiden, sier daglig leder Daniel Pettersen i Bassengutstyr.

(©NTB)