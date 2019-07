Gjøvikbanen delvis stengt hele lørdag

innenriks

Togene på Gjøvikbanen kjøres mellom Harestua og Jaren og derfra videre til Gjøvik. Stengingen påvirker også Bergensbanen, som kjører over Roa i sommer grunnet sporarbeid på Drammenbanen. Lørdag vil det være stengt for bergenstogene mellom Hønefoss og Oslo S, opplyser Bane Nor på Twitter lørdag morgen.

Bane Nor oppfordre de reisende til å bruke Vys nettsider for å få informasjon om togene.

– Vi setter opp buss og taxi for reisende på Gjøvikbanen. Vi jobber også med alternativer mellom Hønefoss og Oslo for de reisende på Bergensbanen, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

