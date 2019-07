Togtrafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av skogbrann

innenriks

Det er ukjent når togtrafikken på strekningen åpner igjen, skriver Bane Nor på Twitter fredag kveld.

Øst 110-sentralen opplyser på Twitter at brannvesenet jobber med slukking langs strekningen. Et skogbrannhelikopter ble sent fredag kveld tilkalt for å bistå i slukkingsarbeidet.

Oslo brann- og redningsetat har sendt fem brannbiler til skogbrannen. Brannmannskapene er fordelt ved Snippen, Movatn og ved Åneby. I tillegg er brannmannskaper fra Nedre Romerike i arbeid ved Nittedal stasjon.

Rett før midnatt opplyser Oslo 110-sentral på Twitter at brannene på oslosiden av fylkesgrensen er så godt som slukket, men at det fortsatt ryker og ulmer enkelte steder. Brannmannskapene fortsetter derfor med etterslukking utover natten.

