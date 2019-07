En mann omkom etter at brannbil kjørte av veien i Kvinesdal

innenriks

Ytterligere to personer er lettere skadd og kjørt til sykehus, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.

– En av brannmennene omkom under utrykningen. Vi kan ikke si noe mer om foranledningen til ulykken, sier politioverbetjent Anita Kleveland ved Felles Straffesaksinntak hos Agder politidistrikt til NTB.

Totalt fem personer var involvert i ulykken. De pårørende er blitt varslet. Politiet meldte om ulykken på Twitter ved 12.45-tiden søndag formiddag.

– Det er alltid alvorlig når noen dør under tjenesteutførelse, sier Klevland.

Politiet kan ikke si noe om omstendighetene rundt ulykken på nåværende tidspunkt i etterforskningen. Krimteknikere fra politiet jobber på stedet sammen med Havarikommisjonen og ulykkesgruppen hos Statens vegvesen.

Ingen andre kjøretøy var involvert. Fylkesvei 465 er sperret som følge av ulykken.

Fædrelandsvennen skriver at brannbilen var på vei til traktorulykken i Kvinesdal som ble varslet klokken 12.08. To personer var i traktoren da den veltet på Vesterdalsvegen på fylkesvei 465. Personene er kjørt til sykehus for kontroll, men fremstår som uskadd, opplyser politiet.

(©NTB)