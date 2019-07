15-åring knivstukket på Holmlia – gjerningsperson tatt

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 19.18 mandag.

Gutten ble knivstukket i skulderen og sendt til behandling ved akuttmottaket på Ullevål sykehus. Han er ikke alvorlig skadd, opplyser politiet mandag kveld.

Gutten ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet.

– Han er fraktet videre til Ullevål sykehus, så det er en viss alvorlighet i stikket, opplyste operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Politiet meldte ved 21.30-tiden at de har kontroll på gjerningsmannen.

Hendelsen fant sted på Lusetjernen fotballbane, rett ved Holmlia skole, skriver Aftenposten.

Det var flere vitner til hendelsen. Politiet jobbet mandag kveld med å innhente opplysninger på stedet.

– Flere beskriver at de mer eller mindre plutselig oppdager at to personer slåss et stykke unna, før én person forsvinner fra stedet, sier operasjonslederen.

