Rana-kvinne tatt for promillekjøring – hentet bilen på ny

innenriks

Politiet fikk melding fra vitner i 19.30-tiden onsdag om at en kvinne trolig kjørte med promille. De stoppet kvinnen og hun ble tatt med til legevakten for blodprøve.

Kvinne ble sendt hjem i taxi, men dro så ut på enda en kjøretur etter å ha hentet reservenøkkelen til bilen.

– Vi fikk på nytt melding fra vitner om at kvinnen var ute og kjørte, så vi rykket ut igjen, sier operasjonsleder Veronica Nylund i Nordland politidistrikt til NTB.

Dermed måtte kvinnen på en ny tur til legevakten.

– Vi har opprettet sak siden hun fortsatt hadde promille, sier operasjonslederen.

Hun sier at det ikke er dagligdags at personer setter seg i bilen igjen etter å ha blitt tatt for promillekjøring.

– Vanligvis holder det at vi beslaglegger nøklene. Vi har nå tatt nøkkelknippe nummer to og håper hun ikke finner flere nøkler, sier Nylund.

(©NTB)