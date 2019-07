Retten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av

innenriks

Krekar anker Oslo tingretts kjennelse, ifølge hans forsvarer.

Kjennelsen er i tråd med påstanden som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la ned da Krekar ble fremstilt for varetektsfengsling under rettsmøtet onsdag ettermiddag.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, sier Krekars norske forsvarer Brynjar Meling til NTB.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble mandag denne uken funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia. Han anker dommen.

Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Angivelig terrornettverk

Italienske myndigheter mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, som skal ha hatt forbindelser til den ytterliggående islamistgruppa IS. De mener også han skal ha planlagt terror mot et ikke navngitt parlament.

Krekar selv beskriver Rawti Shax som et politisk og filosofisk manifest.

– Det ligger på internett, alle kan lese det og det har overhodet ingenting å gjøre med terror, sa Krekar under onsdagens fengslingsmøte.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år – jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet, sa mullaen.

Redd for at Krekar flykter

Den italienske rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte har blitt utsatt en rekke ganger. Mandag denne uken fant den altså etter hvert sted domstolen Corte de Assise i byen Bolzano i Nord-Italia. Den 63 år gamle kurdiske irakeren fikk utstedt norske reisedokumenter for å kunne være til stede, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

PST har tidligere trukket fram faren for unndragelse – altså faren for at Krekar stikker av eller går under jorden. Det mener forsvarer Meling er bare tull og har pekt på at hans klient alltid har møtt opp hos politiet når han har blitt bedt om det.

I onsdagens kjennelse fra Oslo tingrett vektlegges det at faren for at Krekar vil kunne stikke av, har økt de siste dagene.

– Slik retten ser det, øker unndragelsesfaren at Ahmad er kjent med at han dømt til 12 års fengsel, i en dom som er illustrerende for hva som kan bli et endelig straffenivå, heter det i kjennelsen.

Italia vil be om utlevering

Det italienske justisdepartementet bekreftet onsdag ettermiddag at de vil be om å få Krekar utlevert «i løpet av få dager», ifølge NRK.

– Det var som forventet, men vi vil kjempe mot denne begjæringen. Vi ønsker å få alle sidene i denne saken fram i lyset. Jeg håper vi har en opposisjon som legger press på regjeringen og stiller spørsmål om hva som skjedde mellom Norge og Italia den 7. juli i 2014, sier Meling til NTB.

Han sikter til da Vidar Brein-Karlsen (Frp), som da var statssekretær for daværende justisminister Anders Anundsen, møtte sin italienske kollega i Roma sommeren 2014. Under møtet overleverte Brein-Karlsen et notat fra riksadvokat Tor-Aksel Busch som handlet om hvordan Norge kunne bistå for å få Krekar utlevert til Italia, ifølge NRK.

– Dette er og blir en politisk sak, uansett hvordan man måtte se på det. Saken har en politisk slagside så lenge partiet som sitter med justisministeren, har som valgkampløfte å bli kvitt denne mannen, sier Meling.