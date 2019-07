Bergenser siktet og varetektsfengslet for cruisevoldtekt

innenriks

Bergen tingrett ga politiet medhold i kravet om fire ukers varetekt, skriver Bergensavisen.

Politiet mener det er fare for at mannen skal rømme unna straffeforfølgelse.

– Unndragelsesfaren er større nå som saken er ferdig etterforsket, sier politijurist Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

Mannen er fra Bergen, men har bodd utenlands i mange år. Voldtekten skal ha skjedd mens skipet var i internasjonalt farvann, skriver Bergens Tidende.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld og har anket fengslingskjennelsen.

– Det er fullstendig uforholdsmessig å varetektsfengsle ham, sier mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde.

Fransk politi sendte saken over til norsk politi i årsskiftet 2016/2017, ifølge politiet, som opplyser at grunnen til den lange etterforskningen er at det har tatt tid å få oversendt alle dokumenter fra Frankrike.

