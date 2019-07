Leteaksjon etter mann i Dalsfjorden avsluttet – fortsetter fredag

innenriks

– Det er søkt i hele kveld med båter og mannskap som har gått strandsøk. Hele området er godt gjennomsøkt uten funn. Nå er søket avsluttet for i kveld. HRS har besluttet at redningsaksjonen er avsluttet og at søket går over til søk etter antatt omkommet, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge beskriver søket som omfattende, og bekrefter at søket går over i en ny fase.

– Vi har avsluttet for kvelden. Det er avsluttet som redningssøk, og vil fortsette som søk etter antatt omkommet. Det vil i all vesentlighet bli i morgen fredag, sier Walle til NTB.

Båter varslet

Politiet mottok melding om saken klokken 12.05 torsdag. Flere vitner meldte om at en mann hadde falt over bord fra en båt som var ute mellom Bjerganeset og Holmen i Dalsfjorden i Fjaler kommune.

– Vi ble varslet av andre båter som befinner seg i nærheten. Båten befant seg cirka 200 meter utenfor Bjerganeset, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Et redningshelikopter ble sendt til området, men avsluttet ved 14.30-tiden søket. Redningsskøytene Utvær og Simrad Buholmen er satt inn i arbeidet, i tillegg til dykkere.

Sivilforsvaret og frivillige har deltatt i strandsøk, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge. I tillegg ble det satt inn en undervannsrobot.

To barn i båten

Søket har foregått på begge sider av Dalsøyna og innover mot Dale. I tillegg søkes det også utover i Dalsfjorden.

To barn var også i båten, og det er barnas far som er savnet, bekrefter politiet. Kommunens kriseteam er varslet og følger opp familien.

Det er gode søkeforhold i området, med relativt stille vær, opplyste Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB tidligere torsdag ettermiddag.

