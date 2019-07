17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på 16-årig jente på Vinstra

innenriks

Minstetiden er satt til åtte år.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på tilregnelighets- og reaksjonsspørsmålet. Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas, sier aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, i en kommentar.

Den tiltalte gutten har erkjent drapet, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk.

Vurderer anke

– Min klient ble gjort kjent med dommen i går, torsdag. Dommens resultat er et annet enn det denne side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke, sier forsvareren til gutten, advokat Nora Hallén.

– Jeg finner den ensidig, og retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen. Jeg er videre uenig i premissene som leder til resultatet, sier forsvareren videre.

I dommen, ført i pennen av tingrettsdommer Ingulf Nordahl, kommer det fram at retten ikke er i tvil om at tiltalte viser klare narsissistiske og skremmende trekk, som er uvanlig å se hos så unge mennesker. Retten mener han synes å ha mistet stengslene som trengs for å unngå å begå ny alvorlig kriminalitet.

– Fascinasjonen døde ikke med Iris

«Etter rettens syn er det liten tvil om at voldsfascinasjonen til tiltalte ikke døde sammen med Iris», skriver dommeren.

Retten mener dette kom klart til uttrykk under avspilling av noen av voldsfilmene i retten, der han ifølge en av de sakkyndige så på dem han selv hadde redigert med langt større interesse enn på andre filmer som ble vist.

«Illustrerende synes retten det også er, at tiltalte i fengselet hadde bedt om å få se voldelige filmer. Han hadde med nysgjerrighet spolt fram og tilbake mellom ulike voldsscener. Ifølge fengselsbetjenten som hadde sett film sammen med han, så fulgte tiltalte godt med og virket tilfreds. En av filmene han ba om å få se, var en av dem han hadde sett på morgenen før drapet. Fengselet fjernet siden filmene fra biblioteket, da de ble klar over innholdet, skriver dommeren.

– Tvingende nødvendig med forvaring

Personer under 18 år kan kun dømmes til forvaring under helt ekstraordinære omstendigheter. Retten mener det i denne saken er «tvingende nødvendig» at 17-åringen dømmes til forvaring og at det ikke finnes noen andre realistiske måter å ivareta samfunnsvernet.

De to sakkyndige konkluderte med at den drapstiltalte 17 år gamle gutten var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, ville det ha åpnet for at han ville blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De rettssakkyndige mente også det er forhøyet fare for at tiltalte vil begå nye, alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling, og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.