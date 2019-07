XXL raste på Oslo Børs etter halvert resultat

innenriks

Resultatet for andre kvartal ble lagt fram fredag og viste en omsetning på 58 millioner kroner, over en halvering fra samme tid i fjor.

I andre kvartal 2018 hadde XXL et resultat før skatt på 120 millioner kroner.

Etter at resultatet ble lagt fram, raste XXL-aksjen på børsen. Sportskjeden endte ned 11 prosent ved børsslutt.

Ifølge E24 er fredag den verste børsdagen for selskapet hittil i år.

NEL ble vinneren

Til tross for økningen på ukens siste dag, har hovedindeksen på Oslo Børs likevel hatt en samlet nedgang på 2,1 prosent denne uken.

Equinor lå øverst på listen over de mest omsatte aksjene og steg 0,5 prosent til 162,1 kroner. På plassen bak kom DNB, som økte med 0,7 prosent. Yara International på tredjeplass sank 0,5 prosent.

NEL økte mest blant de mest omsatte selskapene, med en vekst på 4,1 prosent. Med et fall på 1,1 prosent ble Schibsted ser. A dagens taper.

Shippingsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 1,1 prosent. Telekomsektoren markerte seg i motsatt retning med en nedgang på 0,9 prosent.

Nordsjøolje opp

Prisen for et fat nordsjøolje ligger på 62,1 dollar, en prisøkning på 17 cent. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 55,26 dollar fatet, noe som er en nedgang på 4 cent.

Fredag styrket den norske kronen seg med 0,3 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,61 kroner. Mot amerikanske dollar styrket kronen seg med 0,4 prosent. Det innebærer at 1 dollar koster 8,56 kroner.

Denne uken har kronen styrket seg 0,07 prosent mot euroen og svekket seg 0,2 prosent mot dollaren.

God start i USA

USA-børsene startet dagen godt. Rundt klokken 17.30 norsk tid var den brede Standard & Poor 500-indeksen opp 0,09 prosent, mens Dow Jones-indeksen hadde steget 0,2 prosent. Nasdaq-indeksen økte med 0,2 prosent i den tidlige handelen.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,2 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris sank 0,2 prosent.

Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å øke med 0,2 prosent.

I Asia stengte Nikkei-indeksen i Japan opp 2 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong endte opp 1,1 prosent.

