Varetektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes

innenriks

Torsdag ga Bergen tingrett politiet medhold i kravet om fire ukers varetekt for mannen som er siktet for å ha voldtatt en amerikansk kvinne om bord i et cruiseskip i 2016.

Mannen, som er fra Bergen, men som har bodd utenlands i mange år, nektet straffskyld og anket på stedet. Nå har også Gulating lagmannsrett kommet fram til samme konklusjon, og begrunner det med stor unndragelsesfare, skriver Bergens Tidende.

Forsvareren til mannen, advokat Erik Johan Mjelde, skriver i en epost til avisen at kjennelsen fra lagmannsretten er «svært beklagelig».

– Lagmannsretten mener det foreligger unndragelsesfare, til tross for at siktede kom til Norge for å la seg avhøre og at han har akseptert å bli i Norge og innlevere sitt pass fram til saken er påtalemessig avgjort, sier Mjelde.

