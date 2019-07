Fortsatt optimisme blant norske industriledere

innenriks

Utsiktene for tredje kvartal er klart positiv for industrien samlet sett, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er noe lavere enn i forrige kvartal, melder SSB.

SSBs konjunkturbarometer for andre kvartal viser fortsatt vekst i samlet industriproduksjon for, men veksten er mindre sammenlignet med første kvartal.

Særlig melder produsentene av konsumvarer, som møbler og brus, og leverandørindustrien om økt produksjon. Den tradisjonelle, eksportrettede industrien melder om moderat aktivitetsvekst i andre kvartal.

Industrilederne melder også om sysselsettingsvekst, og ifølge SSB har dette sammenheng med veksten i oljeindustrien.

Ordrebeholdning for norsk industri har samlet sett økt i sju kvartaler på rad. Det er særlig produsenter av konsumvarer og investeringsvarer som hadde en vekst i andre kvartal. Det er hjemmemarkedet som er hovedårsaken til dette. For eksportmarkedet er det samlet sett vekst i ordrene, men veksten er sterkest for leverandørindustrien. Den tradisjonelle eksportrettede industrien melder om fall i ordrebeholdningen.

(©NTB)