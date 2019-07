Svak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn

innenriks

Den norske kronen har aldri noensinne vært like svak mot euroen i en julimåned som det den er nå, skriver Nettavisen.

Én euro koster i dag 9,67 kroner.

– Vi ser at kronen svekker seg, men når det gjelder fallet det siste døgnet, har jeg ikke sett noe spesielt som forklarer det, sier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Det koster nå 8,64 kroner for én dollar sammenlignet med 8,53 for en uke siden.

– Den norske kronen har vært svak lenge, og mange synes det er vanskelig å si noe veldig klart om hva det skyldes. Det vi kan si, er at etter at oljeprisfallet har kronekursen vært mye svakere enn den var før, sier Fjære.

DNB Markets' valutaprognoser anslår at kronen vil svekke seg ytterligere – til 9,70 kroner per euro i januar. Om ett år anslås det imidlertid at kronen styrker seg igjen til 9,50 kroner per euro.

