Gresk politi: Norsk 18-åring kan slippe fengsel selv om han blir dømt

Den siktede mannen ble onsdag løslatt etter å ha sittet i varetekt i to dager. Samme dag reiste han hjem til Norge.

Mannen, som nekter straffskyld, skal møte i retten i Hellas om et halvt års tid. Det er imidlertid usikkert om han i det hele tatt må i fengsel dersom han skulle bli dømt i saken.

– Man har tre muligheter dersom han blir dømt. Det kan hende det blir sendt ut en internasjonal arrestordre, eller så kan han risikere å bli fengslet dersom han kommer til Hellas. Det kan også hende han aldri vil bli pågrepet og ikke må sone en fengselsstraff, opplyser gresk politi til VG.

– Hver sak er helt individuell, dermed er det umulig å si noe om hva som kommer til å skje i denne saken, sier politibetjent Christos Chasiotis.

Den skadde jevngamle kameraten ble innlagt på sykehus i Aten, men er ifølge sin bistandsadvokat nå også tilbake igjen i Norge.

18-åringen ble pågrepet av gresk politi etter en voldsepisode på et hotell på øya Ios natt til mandag, mistenkt for å ha skadet kameraten sin med en knust flaske. Gjerningspersonen og fornærmede er begge fra Bærum. De var på tur med den østerrikske reisearrangøren Life is a beach party, som arrangerer russeturer.

