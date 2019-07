Leteaksjon etter kvinne i 20-årene i Oslo

innenriks

– Dette er en person som forsvant mandag morgen, og som ble meldt savnet samme kveld, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er ikke noe som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, ifølge politiet.

Det ble allerede tirsdag iverksatt et søk etter kvinnen i området Nøklevann, Ulsrudvann og Østmarka. Politi og frivillige gjorde søk hele dagen uten at det ble gjort nye funn. Det ble også gjort søk torsdag uten at den savnede ble funnet.

Nye vurderinger av innkomne opplysninger har gjort at politiet fredag har trappet opp søket etter kvinnen, opplyser Jøkling.

– Det tilsier at vi gjør et søk i litt annet søksområde enn tidligere, sier Jøkling.

Ifølge operasjonslederen vil mellom det være opp mot 15 frivillige som deltar i søket sammen med politiet. Det er blir også benyttet politihelikopter.

(©NTB)