Bane Nor forventer å kunne åpne strekningen ved Namsskogan mandag

– Hele veien skal være klar for åpning mandag, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB sent lørdag kveld.

Det er imidlertid usikkert når på mandag strekningen kan åpnes.

– Akkurat klokkeslettet er litt tidlig å si. Vi forventer å få det ferdig i løpet av mandag 29. juli, sier Wang.

Videre opplyser hun at sørsiden er ferdig ryddet. Arbeiderne har lørdag kveld pause, før arbeidet skal starte opp igjen klokken tre natt til søndag.

– Det har vært et komplisert område å jobbe i, og derfor har man måttet ta dette skritt for skritt, sier Wang.

Bane Nor varsler at en ny oppdatering vil komme søndag, og Wang sier Bane Nor vil være nærmere å fastslå et klokkeslett for åpning da.

Stengt siden torsdag

Nordlandsbanen har vært stengt mellom stasjonene Namsskogan og Majavatn etter at et godstog sporet av torsdag ved 17-tiden. Lokføreren, som var den eneste på godstoget, kom uskadd fra hendelsen. En rekke godskonteinere har ligget veltet ned mot elva Namsen som følge av avsporingen.

40 beboere ble evakuert og E6 ble stengt i mange timer mens eksperter undersøkte en av godskonteinerne som inneholdt acetylen.

Havarikommisjonen undersøkte

Statens havarikommisjon ble tidligere lørdag ferdig med å undersøke ulykkesstedet.

– Vi fikk gjort de undersøkelsene vi ønsket og hadde planlagt. Det vil si at vi har undersøkt toget, de vognene som sto på sporet og de som ikke gjorde det, sa Kurt A. Olsen, som er leder for jernbane i Havarikommisjonen til NTB.

Data fra toget, skinnegangen og kommunikasjon mellom togledelse og lokfører vil også bli benyttet til å finne årsaken, ifølge Olsen.

– Vi har så langt ikke hatt tid til å gjennomgå materialet. Vi vil sammenholde dataene vi har fra toget, skinnegangen og taledata som vi vil få, før vi lander konklusjoner om årsak, sier Olsen.

Arbeidet med å gjennomgå dataene vil starte neste uke.

Berging startet

Den delen av toget som sto på sporet, ble kjørt bort fredag kveld, ifølge Olsen. Det betyr at de godsvognene som sporet av og som ligger utenfor sporet, fortsatt ikke er fjernet.

Dette bekrefter også pressevakt Wang i Bane Nor.

– Vi har startet bergingen. Første tog fra sør er fjernet, og så vil de ta neste vogn. Dette er det et bergingstog fra Trondheim som gjør, sier hun.

Klarte ikke skaffe transport

Vy jobbet fra ulykken inntraff torsdag med å skaffe andre transportmuligheter for folk som skulle reise strekningen mellom Grong og Mosjøen, men slet med å finne løsninger. Den 20 mil lange strekningen er høyt trafikkert i helga på grunn av Norway Cup, som startet lørdag, jernbanearbeid og solslyng på jernbaneskinner andre steder.

Manglende transportmuligheter førte til at flere reisende på denne strekningen ble overlatt til seg selv, skriver VG.

Dagtid lørdag kjørte busser og maxitaxier direkte mellom Grong og Mosjøen.

Får dekket nattog

Det var først knyttet usikkerhet til om Vy fikk på plass transport for nattogene, men lørdag kveld opplyser Vy til NTB at de har kommet i mål.

– Vi har fått på plass busser som kjører mellom Grong og Mosjøen. Det er vi veldig glade for, sier pressevakt Gina Scholz.

Vy har også fått på plass transport for store deler av søndagen.

– Vi har i hvert fall fått på plass alternativer for morgen og formiddag. Det ser ut som vi skal få på plass løsninger gjennom hele dagen, sier Scholz.

