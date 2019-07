Savnede klatrere ved Trollveggen antas å ha omkommet

innenriks

– Politiet foretar en ny vurdering sammen med Romsdal alpine redningsgruppe om det er mulig å hente dem ut tirsdag, opplyser politiet klokken 17.22.

De to tsjekkiske klatrerne ble ved 16-tiden lokalisert i Trollveggen etter at det tidligere på dagen ble satt i gang en leteaksjon. Det var et redningshelikopter som lokaliserte de to mennene, som ble funnet i underkant av veggen.

Pårørende varslet

De pårørende ble varslet om lokaliseringen.

– Stedet er krevende for klatring og usikkert med tanke på steinsprang. Vi arbeider med en plan for sikkerheten til redningsmannskapet, opplyste politiet.

De to tsjekkiske klatrerne begynte ifølge NRK turen i Trollveggen torsdag forrige uke.

Hovedredningssentralen fikk inn en bekymringsmelding fra de pårørende og iverksatte deretter søk med redningshelikopter, opplyser politiet. Klatrerne skulle ha meldt seg til sine pårørende lørdag, noe de ikke har gjort.

Flyforbud

Politiet har funnet klatrernes bil ved besøkssentret ved Trollveggen. Begge skal ifølge politiet være relativt erfarne klatrere.

Trollveggen ligger i Romsdalen i Møre og Romsdal. Med sine 1.700 meter fra topp til bunn, hvorav 1.000 meter er loddrett stup, er den kjente fjellveggen Europas høyeste loddrette stup.

Politiet opplyser at det er flyforbud i Trollveggen-massivet, og legger til at forbudet også gjelder droner.

(©NTB)