Bompengepartiet går tilbake og Ap kraftig fram på ny måling i Bergen

Det viser julimålingen Sen­tio Re­search Norge har laget for Bergensavisen.

På junimålingen var Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) det største partiet i byen med 22,1 prosents oppslutning, men i juli har partiet gått tilbake med 2,2 prosentpoeng til 19,9 prosent. Samtidig går Ap fram med 5 prosentpoeng og er med en oppslutning på 21,8 prosent byens største parti.

Til sammen får FNB, Frp og Høyre 30 representanter i bystyret i Bergen. De trenger minst 34 representanter for å skifte ut dagens byråd hvor Ap, KrF og Venstre sitter med makten.

– Det er et protestvalg, men slik landskapet er nå, gjør bompengepartiet det vanskelig for de borgerlige å få skiftet ut det nåværende byrådet, sier førsteamanuensis Terje Knutsen ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til BA.

FNB-leder Trym Aafløy har tidligere sagt at partiet vil snakke med Høyre og Ap etter valget. Aps byrådslederkandidat Roger Valhammer sier imidlertid at de ikke har noe særlig å snakke med FNB om.

– Bomlisten har tre ultimatumer. Det første, å rive ytre bompengering, krever enorme overføringer fra staten. Bomlisten krever også å kutte rushtidsavgiften og ikke bygge bybanen til Åsane. Det er det motsatte av det vi mener, sier Valhammer.

For de øvrige partiene var oppslutningen slik i juli (endring fra juni i parentes): Rødt 5,4 (+0,9), SV 7,8 (-2,5), MDG 7,3 (+0,3), Sp 3,0 (-1,0), KrF 2,3 (-1,3), V 6,4 (+3,2), H 21,1 (-0,1) og Frp 4,2 (-1,9).

