Lokomotiv traff traktorhenger på Kongsvingerbanen

Politiet har beslaglagt mannens førerkort.

– Fører av traktor forklarte at han hadde sett lokomotivet, men vurdert at han ville rekke over, opplyser Innlandet politidistrikt.

Lokomotivet som var innblandet, var på vei til service i Oslo og hadde ingen vogner, ifølge avisa Glåmdalen. Traktoren var på vei over en usikret planovergang.

Strekningen Kongsvinger – Skarnes ble stengt etter kollisjonen, men ved 15.30-tiden kunne Bane Nor meddele at den er åpnet igjen.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, opplyser Vy.

