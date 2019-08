Italia har begjært mulla Krekar utlevert

innenriks

Utleveringsbegjæringen er unntatt offentlighet, opplyser departementet.

Begjæringen er vurdert av departementet og er oversendt Riksadvokaten for videre behandling.

Krekar ble for to uker siden fengslet i fire uker i Oslo tingrett etter at han ble pågrepet av PST. Det skjedde etter at han 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling anket fengslingen av hans klient onsdag, fordi de mener det ikke er grunnlag for den.

– Saken er anket. Vi avventer en del spørsmål fra PST, derav ventingen med å sende til i dag, skrev Meling i en tekstmelding til NTB onsdag.