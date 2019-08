Omkomne fjellklatrere hentet ut fra Trollveggen

innenriks

Fjellklatrerne ble som planlagt løftet ut med lang line fra et helikopter og transportert ned til basen for aksjonen ved Fiva gård i Rauma kommune, skriver politiet i en pressemelding. Klatrerne ble løftet ut klokken 14.40.

Etter at et forsøk tirsdag ble avbrutt av vær og vind i tillegg til utfordringer med selve oppdraget, startet arbeidet opp igjen fredag. Aksjonen med å få ut de to klatrerne har pågått i over fem dager.

– Uthenting av de to omkomne har vært et særdeles krevende oppdrag, og sikkerhet for redningsmannskapene sto først, skriver Møre og Romsdal politidistrikt.

De to omkomne fjellklatrerne startet turen i området rundt Trollveggen torsdag 25. juli. De hadde på forhånd meldt at de skulle være tilbake til bilen de disponerte, lørdag 27. juli.

Mandag fikk politiet en bekymringsmelding fra de pårørende og fant etter søk med redningshelikopter to menn i underkant av Trollveggen.

(©NTB)