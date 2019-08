Politiet fornøyd til tross for amper stemning under Sian-demonstrasjon i Bergen

innenriks

– Politiet hadde hele tiden kontroll og det ble på ikke noe tidspunkt av politiet vurdert å avslutte demonstrasjonen før tiden. Politiet er, fra et sikkerhetsperspektiv, tilfreds med hvordan demonstrasjonen ble gjennomført, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) hadde fått tillatelse av Bergen kommune til å demonstrerte på Festplassen i byen lørdag. 15 demonstranter fra Sian ble møtt av et mannsterkt politi og rundt 300 motdemonstranter. Det ble tidvis noe ampert.

Da et Sian-medlem ble kastet egg på, svarte vedkommende med å bruke forsvarsspray som traff sju motdemonstranter. Dette forholdet er anmeldt, men politiet måtte også gi sju pålegg for megafonbruk, samt bortvise to motdemonstranter.

Både Bergensavisen og Bergens Tidende har snakket med leder for Nordhordland SU, André Fresvik, som ble truffet av sprayen. Han syns det er «forkastelig» at demonstrasjonen fikk fortsette, men politiet sier til BA at det skal mye til for å avblåse en demonstrasjon.

I pressemeldingen opplyser politiet at det er krevende å vurdere lovligheten av de ulike ytringene som ble fremsatt under demonstrasjonen, men at dette er noe som vil bli vurdert i ettertid.

(©NTB)