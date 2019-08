Person fastklemt etter trafikkulykke i Trøndelag

innenriks

En person er fastklemt etter at en personbil kom over i feil kjørebane.

– Vi vet foreløpig ikke hvor mange personer som har vært involvert i ulykken, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet mottok meldingen 15.30 søndag ettermiddag. Ambulansen ankom stedet kort tid etter ulykken.

– Det er også meldt at en dame skal ha kommet seg ut av en av bilene, sier operasjonslederen.

Vegtrafikksentralen vest opplyser om at E39 Vasslivatnet ved Hemnkjølen er stengt som følge av ulykken. Et bilde fra Adresseavisen viser at det er kø på stedet.

