Kongehusekspert Kjell Arne Totland er død

Kjell Arne Totland ble født i Bergen 29. oktober 1944. Han døde onsdag, opplyser familien til TV 2.

– Han sovnet stille inn i natt etter en tids sykeleie, sier nevøene Kjell-Richard og Harald Joachim Finnemann.

De forteller at de vil minnes Totland som en positiv, sjenerøs og omsorgsfull person. Og at familie og jobb var det viktigste i hans liv.

Kongehuset opplyser til NRK at de har mottatt budskapet om Totlands bortgang.

«Våre kondolanser går til hans nærmeste familie», melder Slottet via assisterende kommunikasjonssjef Svein Gj. Gjeruldsen.

Tidlig interessert i kongehuset

Wibecke Lie, mangeårig kongehusreporter i NTB, sier at Totland har vært en god venn og kollega fra de møttes første gang under signingsturen på vei til Trondheim i 1991.

– Hans kunnskaper om det norske og de europeiske kongehusene var uten sidestykke, men så var han etter det han sa selv, interessert i temaet fra han var ganske ung. Så vidt jeg forsto var det morens interesse for kongelige som smittet over på ham, sier Lie til NTB.

Hun tror hans formidlingsevne har hatt betydning for folks oppfatning av kongehuset.

– Som kollega var han både hyggelig og morsom, og hans karakteristiske, høye latter kommer vi ikke til å glemme, sier den tidligere kongehusreporteren.

Huskes for sitt grundige arbeid

Totland dekket til sammen 22 kongelige bryllup for Se og Hør.

Til NTB sier Odd Johan Nelvik, tidligere redaktør i bladet, at Totland hadde en enorm og sjelden detaljkunnskap om kongehusene i Norge og Europa.

– Først og fremst bør han huskes for det grundige arbeidet han gjorde, sier Nelvik, som mener at Totland satte standarden for kongehusdekning i Norge.

– På kontoret hadde han alltid en sort dress og nystrøket, hvit skjorte hengende klar til å rykke ut. Og skjegget trimmet hans hos barbereren på Hotel Continental hver uke, erindrer Nelvik.

Totlands første oppdrag for bladet kom i stand fordi han i brevs form fra Bergen hadde påpekt feil i bladets dekning av kongehuset. Som takk for innspillene ble Totland bedt om å kommentere signingsferden i 1991. Han ble værende i 20 år og fikk etter hvert hovedansvaret for kongestoffet fram til juni 2011.

Hadde stor følgerskare

Totland sa opp sin avtale med Se og Hør for å kunne jobbe med kongestoff på flere plattformer og for andre aktører. Han har senere hatt flere større oppgaver som kongehusekspert, blant annet kommenterte han fyrstebryllupet i Monaco i juli 2011 og kronprinsbryllupet i Luxembourg i oktober 2012 direkte på NRK.

Siden mars 2013 har Totland vært kongehusekspert for TV 2. Sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2 forteller at de har mistet en kjær kollega.

– Kjell Arne hadde et levende engasjement for dette området. Få om noen har samme kompetanse som han. Det gjaldt både de lange linjer og store begivenheter, men også små detaljer som han fremhevet og som gjorde at han hadde en stor følgerskare innenfor dette området i Norge, sier sjefredaktøren.

Utdannet filolog

Kjell Arne Totland tok artium på engelsklinjen med tegning og kunsthistorie Bergen 1963, og jobbet i studietiden som guide og reiseleder. Deretter tok han filologisk embetseksamen med fagene engelsk, fransk og spansk ved Universitet i Bergen (UiB), og senere pedagogisk seminar og studier i kunsthistorie.

I mange år underviste han i tre språkfag ved Tanks videregående skole i Bergen, samt spansk ved UiB, før han ble hentet til Se og Hør.

