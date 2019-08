innenriks

Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding natt til søndag at de på det sterkeste fordømmer skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum.

– Folk innad i det muslimske miljøet er selvfølgelig berørt. Det er ingen tvil om at dette setter mange i en sjokktilstand, sier styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til NTB.

Organisasjonen omtaler episoden i moskeen som et terrorangrep. Politiet sier det er ingenting som tilsier at det var et terrorangrep, men at de tar høyde for at det kan være det.

Islamsk Råd Norge sier norske muslimer lenge har vært bekymret over muslimhatet som de mener sprer seg i Norge.

Ut mot retorikken

– Terrorangrepet i Bærum er et resultat av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor. Høyreekstreme og hatefulle holdninger har blitt en hverdagskost for norske muslimer, skriver Diriye i pressemeldingen.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

Islamsk Råd Norge advarer mot retorikken som føres mot muslimer i det offentlige rom.

– Når muslimer og andre minoriteter omtales som en invasjon/trussel av opinionsdannere, er det logiske resultatet av dette at enkelte i samfunnet ser det som maktpåliggende å bekjempe disse gruppene med vold. Den militante retorikken mot muslimer er en alvorlig trussel mot fredelig sameksistens og samhold i det norske samfunnet.

– Oversett

Islamsk Råd Norge sier de lenge har bedt norske myndighetene iverksette konkrete tiltak mot rasisme og islamofobi, uten at de mener dette har blitt satt på dagsorden.

De mener det er på tide at myndighetene erkjenner at muslimhat, islamofobi og høyreekstremisme i seg selv er samfunnsdestruktive holdninger.

– Vi ser resultatet av det i dag, og konsekvensene av at norske myndigheter over lang tid har over sett denne problematikken, skriver Diriye.

Diriye sier til NTB at de ikke kjenner til den siktede.

– Moskeen i Bærum eller andre moskeer i Norge har så vidt vi kjenner til ikke mottatt trusler vi kan karakterisere som dette, sier han.

