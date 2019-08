Drapssiktet mann avhørt i natt

innenriks

– Det har vært gjennomført et kort avhør. Det er alt jeg vil si nå, skriver advokat Unni Fries i en tekstmelding til NTB søndag morgen.

Politiet hadde fortsatt ikke snakket med mannen ved 23-tiden lørdag kveld. Årsaken var at mannen ble lettere skadd i forbindelse med skyteepisoden i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent.

Mannen ble pågrepet etter å ha tatt seg inn i moskeen med to våpen. Vitner meldte om skyting, men politiet har ennå ikke bekreftet at skudd ble avfyrt. Ingen personer ble alvorlig skadd i hendelsen.

Sent lørdag kveld tok politiet seg inn i en leilighet i Bærum, hvor mannen har hatt tilhold. På adressen fant de en død kvinne. Den unge kvinnen har en familiær relasjon til mannen. Han er siktet for både drap på kvinnen og drapsforsøk i forbindelse med skyteepisoden i moskeen tidligere på dagen.

Politiet har sagt at de har funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv.

