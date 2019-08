Politiet: Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling

innenriks

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han la til at siktede også har uttrykt støtte til Vidkun Quisling.

– Vi etterforsker saken som et forsøk på en terrorhandling, sa Skjold videre.

Politiet har vært tilbakeholdne med å bekrefte at det faktisk ble avfyrt skudd i moskeen, men bekreftet på pressekonferansen at det ble avfyrt flere skudd og at de fant flere våpen på stedet.

Ifølge Skjold har de ingen opplysninger som tilsier at siktede skal ha samarbeidet med andre. Han sier videre at politiet ønsker å komme i kontakt med vitner fra nærmiljøet.

– Vi ønsker opplysninger rundt tidspunkt og observasjoner, og oppfordrer vitner til å ta kontakt på vårt tipsmottak.

Politiet jobber tett med PST og opplyser at de vil ta en løpende vurdering på om siktelsen skal endres.

– Han er siktet for drapsforsøk, drap og vi tar løpende stilling til eventuelt å endre siktelsen til terrorhandling, sa Skjold.

– Vi vil gjøre et nytt forsøk på avhøre siktede senere i dag. Han vil mest sannsynlig bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 i morgen, sa politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

– Vi ønsker også at siktede skal bli vurdert av sakkyndige, og vi avventer utfallet av dette. Det vil bli gjort etter fengslingen, sa han videre.