Politiet setter inn tiltak i hele landet i forbindelse med eid-feiringen

innenriks

Politidirektoratet skriver i en pressemelding natt til søndag at det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

I tillegg til at de iverksetter trygghetsskapende tiltak i forbindelse med eid, bevæpnes også alle politifolk i Oslo politidistrikt. Bevæpningen ble iverksatt lørdag kveld og varer fram til søndag formiddag. Politiet skal vurdere søndag om bevæpningen skal forlenges.

– Dette er for at alle som feirer skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på en pressekonferanse lørdag kveld i forbindelse med skyteepisoden på en moské i Bærum.

Også innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger, vil være bevæpnet, opplyser Politidirektoratet i pressemeldingen.

– Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap, sier Smesrud.

Thomassen i Oslo politidistrikt opplyser at de er kjent med at det er ventet å komme mange mennesker på de ulike arrangementene søndag, og at de er i dialog med ulike moskeer i politidistriktet i forbindelse med skyteepisoden lørdag.

(©NTB)