Siktede etter moskéskytingen erkjenner ikke straffskyld

innenriks

Det bekrefter hans forsvarer Unni Fries til NTB klokken 23 søndag kveld.

Mandag klokken 13 vil mannen bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Han kommer til å møte i retten i morgen, men kommer ikke til å forklare seg, opplyser Fries og tilføyer at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Så langt har ikke den siktede latt seg avhøre.

– Det er helt uproblematisk og en rett han har. Min jobb nå er å ivareta hans interesser i rettsmøtet, sier Fries som søndag har sittet flere timer i samtaler med den siktede.

Ifølge VG vil politiet begjære fire ukers varetektsfengsling,

Mannen er så langt siktet for drap og drapsforsøk. Ifølge Fries vil han også bli siktet for terror mandag.

– Jeg har oppfattet fra politiet at han blir siktet for terror mandag. De får ta de vurderingene de tar, sier Fries som ikke ønsker å kommentere siktelsene ytterligere.

Politiet opplyste søndag at de etterforsker skytingen i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag som et forsøk på terrorhandling. Politiet har også bekreftet at den antatte gjerningsmannen, som er begynnelsen av 20-årene, også mistenkes for å ha drept sin 17 år gamle stesøster i en bolig på Eiksmarka i Bærum.

