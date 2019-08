Statsminister Erna Solberg til eid-feiring i Sandvika

innenriks

– Statsministeren skal holde en tale under eidbønnen. Imamen skal holde en tale og det skal være en bønn, sier informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic Senter, Waheed Ahmed, til Budstikka. Han legger til at de er i dialog med kommunen og politiet.

Ifølge avisa strømmer det mange festpyntede muslimer til hotellet.

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

Islamsk Råd Norge opplyser at de har blitt kontaktet av flere nordmenn som ønsker å stille opp som vakt i forbindelse med eid-feiringen søndag.

Eid feires av muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan. Moskeene skal ha ulike arrangementer i forbindelse med feiringen.

