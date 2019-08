Retorikkekspert om partilederdebatt: – En rotete og kranglete affære

innenriks

– Når man ser programlederen stå mellom de to sidene og vifte armene opp og ned i forsøk på å få ordet, er det et godt bilde på at det har blitt for kranglete, sier Kjeldsen til NTB etter mandagens partilederdebatt fra Arendal på NRK.

Kjeldsen, som er retorikkekspert og professor på Universitetet i Bergen, sier seg dermed enig i det mange også har påpekt på sosiale medier: at den direktesendte debatten var preget av mye munnhoggeri og avbrytelser.

– Jeg tror nok de fleste velgere vil synes det var en rotete og kranglete affære, sier han.

Professoren synes imidlertid et grep fungerte. Nemlig at NRK la opp til dueller mellom to og to av partilederne.

– Politikerne får litt mer tid til å snakke ut, fordi de får styre debatten mer selv. Det grepet funket. Det er riktig å forsøke å jobbe med formatet, sier han.

