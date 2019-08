Flere politibetjenter bøtelagt for å ha søkt i databaser om Skofterud-dødsfall

innenriks

Det skriver Bergensavisen.

Politiet har et eget sporingsprogram som skal forhindre at ansatte i politiet leter gjennom dokumenter av ren nysgjerrighet. Det var dette programmet som fanget opp politibetjentenes søk. Ifølge BA er det en rekke politibetjenter som har fått bøter for å ha søkt etter dokumenter knyttet til Skofteruds dødsfall.

Alle politibetjentene godtok foreleggene, med unntak av én.

En ung politibetjent i 20-årene, tilhørende Vest politidistrikt, nekter å godta sin bot. Vedkommende skal ha søkt i databasen og lest gjennom dokumenter om politiets undersøkelser av vannscooter-ulykken, ifølge Spesialenheten for politisaker.

Politibetjenten fikk et forelegg på 2.500 kroner, men vil ikke betale, og saken skal derfor opp i retten i slutten av september. Vedkommende selv nekter straffskyld.

Langrennsprofilen Vibeke Skofterud mistet livet i en vannscooter-ulykke utenfor Arendal natt til 29. juli 2018. Skofterud ble 38 år gammel.

