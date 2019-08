Kondolanseprotokoll lagt ut på 17-åringens skole i Sandvika

innenriks

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) fra Eiksmarka i Bærum ble funnet drept lørdag. Hun var stesøster til den terrorsiktede Philip Manshaus (21), som også er siktet for drapet. Jenta skulle starte i andre klasse på skolen.

– Vi gjør dette som et tilbud til elevene og for å gi dem en mulighet til å skrive en siste hilsen. Deretter vil vi gi kondolanseprotokollen videre til foreldrene hennes, sier rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve ved Sandvika videregående skole.

Etter at protokollen ble lagt fram tirsdag morgen, var flere medelever og venner av jenta på plass.

– Det er helt uvirkelig at en av våre er borte, sier elevrådsleder Jakob Lie Tønnesen til Budstikka.

Han skulle begynt på samme trinn som 17-åringen og var på skolen tirsdag formiddag sammen med nestlederen i elevrådet, Herman Sætre, for å skrive noen minneord.

Sandvika videregående skole holder dørene åpne hver dag mellom klokken 9 og 15 denne uken. Det vil være rådgivere og helsesykepleier til stede. Politiet vil også være tilgjengelig på skolen fra klokken 12.

Mobiliserer

Bærum kommune har mobilisert ressurser knyttet til skoler og nærmiljøene for å ta vare på de unge og berørte etter angrepet mot moskeen på Skui og drapet på jenta lørdag. 21-åringen som er siktet for handlingene, bodde sammen med søsteren i en bolig på tettstedet Eiksmarka.

Dagen etter, på søndagen, ble Eiksmarka kirke åpnet på kvelden. Ungdomsklubben på Østerås skole er også blitt åpnet ekstra for ungdommer og andre som ønsker å søke sammen.

Kommunen startet mandagen med krisemøter i kommunen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) opplyste at deler av kriseteamet med mangfoldsansvarlig, skolesjefen, beredskapsleder, samt politisk og administrativ ledelse gikk gjennom det tragiske døgnet.

Krog avviser at det er et befestet høyreekstremt miljø i Bærum, men at det er registrert enkeltindivider.

– Kommunen er i tett dialog med PST og politiet omkring miljøer, som alle kommuner i landet er. Og dette er et tema på våre dialogmøter med politiet, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til NTB rett etter krisemøtet.

Tre menigheter

Det er tre muslimske menigheter i Bærum kommune, og de er nå i gang med å planlegge hvordan det skal arbeides framover, blant annet med sikkerhet og med ordskiftet.

– De kjenner veldig på det de opplever som et tøft offentlig ordskifte mot muslimene i Bærum. Det gjelder ikke bare muslimer, det gjelder også andre religiøse minoriteter. Menighetene skal ikke gå og være engstelige for hva som kan skje. Vi skal høre hva de ønsker seg for å fysisk trygge moskeene og ha en dialog med politiet om dette, sier ordfører Krog.

(©NTB)