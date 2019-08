Mann til akuttmottak etter trafikkulykke utenfor Tønsberg

innenriks

– Det anslås at han kjørte utfor i 70–80 kilometer i timen. Han er derfor kjørt til akuttmottaket for sjekk med tanke på høyenergiskader og indre blødninger, sier oppdragsleder Espen Reite til NTB like før klokken 5.30.

Mannen var oppegående, men klaget på smerter i ryggen og beina da nødetatene kom til stedet.

Det var ingen andre i bilen da han kjørte utfor. Begge airbagene i bilen ble utløst.

Mannen anmeldes for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og politiet har gjort midlertidig beslag i hans førerkort.

(©NTB)