Uklart når de evakuerte i Brumunddal får flytte hjem

innenriks

– Vi er ute med fagfolk fra NVE og geolog for å se på situasjonen. Det er for tidlig å si når de evakuerte kan flytte hjem igjen, men situasjonen er litt bedre enkelte steder, slik at noen mest sannsynlig kan flytte hjem fortere enn andre, sier teknisk sjef Tor Simensen i Ringsaker kommune i Hedmark til NTB.

Kommunen har satt kriseberedskap og opplyser at de jobber kontinuerlig med å få oversikt over situasjonen.

90 personer var uten vei

Da flommen kom natt til tirsdag, ble 90 personer uten veiforbindelse, men dette er blitt bedre i løpet av tirsdagen, opplyser Simensen.

– Vi har reparert mye av veien. Store deler av vannet har også gått tilbake, slik at kommunen begynner å få kontroll på situasjonen, sier han.

Kommunen jobber nå med å begrense og reparere skader. Ifølge Simensen har de flere arbeidslag og alt av tilgjengelige ressurser ute i arbeid.

Fra mandag kveld til tirsdag morgen kom det 100 millimeter nedbør i området. Ingen personer eller dyr ble skadd som følge av de store vannmassene.

Operasjonsleder Geir Rune Ekse i Innlandet politidistrikt opplyste til NTB i morgentimene tirsdag at natten hadde vært kaotisk, og at uværet har ført til store materielle skader i kommunen som ligger ved Mjøsas østre bredd.

Store forsikringsbeløp

Tirsdag ettermiddag hadde forsikringsselskapene Gjensidige, Tryg og If fått inn til sammen 41 skademeldinger. Samtlige venter at antallet vil øke når folk flytter hjem og får oversikt over situasjonen.

Gjensidige har hittil mottatt flest skademeldinger. De har fått inn 20 saker og estimerer det foreløpige skadeomfanget til to millioner kroner.

If har fått inn 14 saker, mens Tryg Forsikring opplyser at de har registrert sju.

– Vannskader er alltid noe av det dyreste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring til NTB.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If sier at saksantallet er stort med tanke på at Brumunddal er et lite område.

Flesteparten av de innmeldte sakene så langt gjelder vannskader, og forsikringsselskapene oppgir at de venter en økning i slike saker i framtiden. Ifølge Meteorologisk institutt kan vi vente en økning i kraftig styrtregn på cirka 40 prosent fram mot slutten av dette århundret.

