I helgen kommer høsten til Sør-Norge, men sommeren fortsetter i nord

– Vi skal ikke ta høsten helt på forskudd ennå, men også starten av neste uke vil bli våt, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er en lavtrykksdominert værtype som preger store deler av landet akkurat nå. Det er usikker hvor mye nedbør det blir, men inn mot helgen vil det våte været fortsette Østafjells og på Vestlandet, men avta i nordligere strøk.

– I starten av neste uke vil også temperaturen synke over hele landet. Det er litt pessimistisk å erklære sommeren for over ennå – det kan jo bli en god og varm høst, selv om vi får en forsmak på en annen værtype nå, sier statsmeteorologen.

Våt helg

Nærmere helgen vil temperaturen i Troms og Nordland øke slik at folk kan forberede seg på nok en sommerhelg med nærmere 20 grader.

Det samme gjelder kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vil de imidlertid oppleve noe nedbør grunnet et nytt lavtrykk fra sør.

– Det meste av nedbøren vil komme fredag, men ellers vil de oppleve sommerdager som i Nord-Norge, sier statsmeteorologen.

Temperaturen vil bevege seg fra 15 grader og opp mot 20-tallet i helgen.

Sensommertemperaturen vil imidlertid ikke vestlendingene få glede av. Der vil temperaturen holde seg rundt 15 grader fra onsdag, for så å kanskje stige litt inn mot helgen.

– To lavtrykk som kommer inn i Norskehavet gjør at både vinden og regnbygene vil øke de nærmeste dagene. Det vil være litt av og på, men fredag og helgen blir desidert våtest.

Høst i Sør-Norge

Østafjells får et forsmak på høsten, selv om temperaturen vil holde seg opp mot 18 grader i lavlandet, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander.

– Det er et lite stikk av høsten, og det vil bli en ganske våt helg som starter fredag. Det blir nok ingen følelse av sommer i helgen, selv om temperaturene vil holde seg oppe, sier Borander.

